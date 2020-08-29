Тедеско: "Спартак" обыграл "Арсенал", хотя, возможно, заслуживал ничьей"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" (2:1).

"Работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив и команда. Мы много от них требуем, однако они выполняют все. Они выдержали трудный и плотный график. Доктора у нас отличные. Они рвутся на поле помогать травмированным игрокам. Эти победы - заслуга всего клуба, а не меня одного.

На турнирную таблицу еще рано смотреть. Будем смотреть в мае. Хотим идти от матча к матчу и стараться побеждать во всех играх. Сегодня мы одержали непростую победу. Счет на табло.

Возможно, вспоминая игру с "Сочи", который мы должны были выигрывать, мы не выиграли. А тут обыграли "Арсенал", хотя, возможно, заслуживали ничьей", - заявил Тедеско.

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