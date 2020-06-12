Тедеско: "Спартак" предлагал мне более долгосрочный контракт"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что имел возможность заключить контракт с клубом на более длительный срок.

Напомним, что в октябре стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца сезона 2020/21.

"Переговоров о продлении договора пока не было, но я их и не ожидал. Сейчас все мысли о другом. Мне предлагали более долгосрочный контракт, однако в итоге было решено заключить соглашение на полтора года. "Спартак" должен познакомиться со мной, с моими методами работы и способами взаимодействия с игроками", - цитирует Тедеско WAZ.

По итогам 22 туров "красно-белые" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, команда пробилась в 1/2 финала Кубка России, где сыграет с "Зенитом".

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