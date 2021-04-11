Тедеско сравнил Гильерме с Нойером

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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча РПЛ с "Локомотивом" (0:2).

"Начало игры было хорошим. Мы контролировали ход матча, как и планировали. И если бы Айртон в нескольких моментах смог найти партнера в чужой штрафной, мы могли бы открыть счет.

Но забили хозяева в первой же атаке. После гола мы продолжили играть хорошо, но потом случилось удаление. И после второго гола было уже трудно.

В перерыве мы изменили схему, показали характер, стали больше прессинговать. Было много моментов, в которых мы могли забивать.

Хотел бы отметить игру Гильерме. Нечасто в своей жизни я видел подобную игру вратаря, сравнил бы его с Нойером в "Баварии". Вот поэтому "Локомотив" сегодня и победи", – приводит слова специалиста "СЭ".