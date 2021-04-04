Тедеско сравнил Соболева с Левандовски
Фото: Твиттер @fcsm_official
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался об игре нападающего Александра Соболева, который сделал дубль и помог команде одержать победу в игре 24 тура РПЛ с "Ростовом" (3:2).
"Александр был хорошим игроком, является им и будет еще лучше. Он молод и постоянно трудится над собой и старается в чем-то прибавить. В последнее время он начал лучше работать корпусом при контроле мяча.
В текущем сезоне Саша пропустил очень много игр, кажется, около десяти. Без его помощи нам удавалось брать очки, но любой команде нужен подобный ключевой форвард. Можно побеждать без него, но это будет не так опасно.
Взять ту же "Баварию" – без Роберта Левандовски они будут иначе выглядеть. То же касается и Соболева, – отметил Тедеско.
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