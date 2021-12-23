Тедеско сравнил составы "Спартака", "Шальке" и "РБ Лейпциг"

Фото твиттер "РБ Лейпциг"

Наставник "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско рассказал о командах, в которых ему довелось поработать.

"У "РБ Лейпциг" очень качественный состав. В "Шальке" команда также была сильной в мой первый сезон. Там были Тило Керер и другие хорошие футболисты. В "Спартаке" тоже есть отличные игроки, например, Виктор Мозес", - цитирует Тедеско Sportbuzzer.

Немецкий специалист возглавил "быков" ровно две недели назад, заключив с клубом контракт до конца сезона 2022/23.

Тедеско работал в "Спартаке" с октября 2019 по май 2021 года, а в "Шальке" - с июня 2017 по март 2019 года.

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