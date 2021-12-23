Тедеско сравнил составы "Спартака", "Шальке" и "РБ Лейпциг"
Фото твиттер "РБ Лейпциг"
Наставник "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско рассказал о командах, в которых ему довелось поработать.
"У "РБ Лейпциг" очень качественный состав. В "Шальке" команда также была сильной в мой первый сезон. Там были Тило Керер и другие хорошие футболисты. В "Спартаке" тоже есть отличные игроки, например, Виктор Мозес", - цитирует Тедеско Sportbuzzer.
Немецкий специалист возглавил "быков" ровно две недели назад, заключив с клубом контракт до конца сезона 2022/23.
Тедеско работал в "Спартаке" с октября 2019 по май 2021 года, а в "Шальке" - с июня 2017 по март 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20