Тедеско сравнил "Спартак" с "Баварией"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что "красно-белые" у него ассоциируются с "Баварией".
"Спартак" - правильный выбор. Сначала я сомневался, но когда познакомился с городом и клубом, сразу почувствовал себя хорошо. "Спартак" - это что-то вроде русской "Баварии". У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, это невероятная сила. Тренировать русскую "Баварию" - бесценный опыт", - сказал Тедеско в интервью Fussball24.
Немецкий тренер возглавил "Спартак" в октябре, заключив контракт до конца сезона 2020/21.
"Народная команда" финишировала в РПЛ на седьмом месте, а также дошла до 1/2 финала Кубка России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20