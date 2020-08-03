Тедеско сравнил "Спартак" с "Баварией"

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Тедеско сравнил "Спартак" с "Баварией"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что "красно-белые" у него ассоциируются с "Баварией".

"Спартак" - правильный выбор. Сначала я сомневался, но когда познакомился с городом и клубом, сразу почувствовал себя хорошо. "Спартак" - это что-то вроде русской "Баварии". У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, это невероятная сила. Тренировать русскую "Баварию" - бесценный опыт", - сказал Тедеско в интервью Fussball24.

Немецкий тренер возглавил "Спартак" в октябре, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

"Народная команда" финишировала в РПЛ на седьмом месте, а также дошла до 1/2 финала Кубка России.

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