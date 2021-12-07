Тедеско - среди фаворитов на пост тренера "РБ Лейпциг"

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Тедеско - среди фаворитов на пост тренера "РБ Лейпциг"

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить одного из грандов немецкой Бундеслиги.

В услугах 36-летнего специалиста заинтересован "РБ Лейпциг", который в воскресенье уволил Джесси Марша.

По информации Kicker, "быки" хотели пригласить тренера ПСВ Рогера Шмидта, однако тот ответил отказом.

После этого фаворитами на вакантную должность стали Тедеско и Эдин Терзич, работавший в прошлом сезоне с дортмундской "Боруссией".

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