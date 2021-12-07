Тедеско - среди фаворитов на пост тренера "РБ Лейпциг"
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить одного из грандов немецкой Бундеслиги.
В услугах 36-летнего специалиста заинтересован "РБ Лейпциг", который в воскресенье уволил Джесси Марша.
По информации Kicker, "быки" хотели пригласить тренера ПСВ Рогера Шмидта, однако тот ответил отказом.
После этого фаворитами на вакантную должность стали Тедеско и Эдин Терзич, работавший в прошлом сезоне с дортмундской "Боруссией".
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Тедеско - среди фаворитов на пост тренера "РБ Лейпциг"
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
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|РБ Лейпциг
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|63
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
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|Герта
|32
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|Унион Берлин
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|Кельн
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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