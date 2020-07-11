Тедеско стал жертвой мошенников

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Тедеско стал жертвой мошенников

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тысяч рублей.

Как сообщает телеграм-канал Baza, мошенники связались с тренером и представились сотрудниками "Спартака". После разговора Тедеско перевел деньги на "лечение родственника".

Позже стало известно, что никто из сотрудников клуба не просил денег у Тедеско.

Напомним, что ранее Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию.

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