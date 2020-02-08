Тедеско: "У "Спартака" сейчас нет стартового состава"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о Кубке Париматч Премьер.

"Мы проделали хорошую работу. Все проходило плотно и интенсивно, и я имею в виду не только игры турнира, а весь сбор. Однако мы пока на половине пути, нас ждет еще много работы.

Почему я задействовал так много футболистов? У "Спартака" сейчас нет стартового состава. Тренировались все и играть должны были тоже все.

На прошлом сборе мы сильно устали. Сейчас все лучше. Нас ждет еще один сбор в Сочи, после чего мы должны быть полностью готовы к 29 февраля", - заявил Тедеско.

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