Тедеско: "У "Спартака" сейчас нет стартового состава"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о Кубке Париматч Премьер.
"Мы проделали хорошую работу. Все проходило плотно и интенсивно, и я имею в виду не только игры турнира, а весь сбор. Однако мы пока на половине пути, нас ждет еще много работы.
Почему я задействовал так много футболистов? У "Спартака" сейчас нет стартового состава. Тренировались все и играть должны были тоже все.
На прошлом сборе мы сильно устали. Сейчас все лучше. Нас ждет еще один сбор в Сочи, после чего мы должны быть полностью готовы к 29 февраля", - заявил Тедеско.
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