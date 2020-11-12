Тедеско улетел из России

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско решил воспользоваться международной паузой и слетать на родину.

По информации Metaratings, 35-летний тренер отправился в Германию, чтобы побыть с семьей.

Напомним, что контракт Тедеско со "Спартаком" истечёт летом 2021 года, и стороны пока не ведут переговоры о его продлении.

"Красно-белые" по итогам 14 туров занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

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