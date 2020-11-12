Тедеско улетел из России
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско решил воспользоваться международной паузой и слетать на родину.
По информации Metaratings, 35-летний тренер отправился в Германию, чтобы побыть с семьей.
Напомним, что контракт Тедеско со "Спартаком" истечёт летом 2021 года, и стороны пока не ведут переговоры о его продлении.
"Красно-белые" по итогам 14 туров занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
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