Тедеско улетел в Германию на частном самолете с помощью Шюррле

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Тедеско улетел в Германию на частном самолете с помощью Шюррле

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско улетел в Германию на частном самолете, сообщает Bild.

По сведениям издания, самолет прилетел в Москву по запросу немецкого нападающего Андре Шюррле, который покинет "Спартак" по окончании сезона.

Также в Германию улетели тренер вратарей "красно-белых" Макс Урванчки, защитник Самуэль Жиго, полузащитники Алекс Крал и Гус Тиль.

"Мы позвонили в посольство Германии, но там нам дали только телефон горячей линии, на которой нам не смогли помочь. Самолет полтора часа стоял на взлетной полосе с включенными двигателями, но ему не давали разрешения на взлет. Нам разрешили улететь ближе к полуночи, так что в два часа ночи мы были в Берлине", - рассказал Урванчки в интервью MDR Sachsenradio.

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