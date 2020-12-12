Тедеско: "В перерыве матча с "Сочи" мне было сказано, что это не моя страна и я могу уехать"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о неприятном инциденте, который произошёл в перерыве матча 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:1).

"В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся. В перерыве мне было сказано, что это не моя страна и я могу уехать. Резервный судья всё видел. Мы все помним, что случилось на матче Лиги Чемпионов, когда команды ушли с поля после известного инцидента. Так происходило моё общение с резервным судьёй. Я всегда задаю вопрос и всегда получаю карточку после этого", - заявил Тедеско.

Немецкий специалист имел в виду игру 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом", которая была прервана из-за слов резервного арбитра в адрес тренера турецкой команды Пьера Вебо. Рефери использовал фразу "чёрный парень" в отношении камерунца. Это сочли расизмом.

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