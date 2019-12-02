Тедеско в первых шести матчах РПЛ со "Спартаком" набрал почти в два раза меньше очков, чем Кононов

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Тедеско в первых шести матчах РПЛ со "Спартаком" набрал почти в два раза меньше очков, чем Кононов

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не слишком удачно стартовал во главе московской команды.

В первых шести матчах РПЛ под руководством немецкого специалиста "красно-белые" набрали всего 8 очков.

Это заметно меньше, чем у его предшественника Олега Кононова, который за аналогичный период заработал 14 баллов в чемпионате.

Лучший результат за последнее время продемонстрировал итальянец Массимо Каррера - 16 пунктов в шести стартовых играх Премьер-лиги.

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