Тедеско - в шорт-листе "Локомотива" на замену Николичу

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить московский "Локомотив", утверждает "Чемпионат".

По информации источника, клуб рассматривает двух кандидатов на замену Марко Николичу, и экс-тренер "красно-белых" есть в этом шорт-листе.

Приглашение Тедеско лоббирует технический директор "Локо" Томас Цорн, который в своё время привёл 36-летнего специалиста в "Спартак".

Также есть вариант с немецким тренером, имеющим опыт работы в Бундеслиге. Это креатура руководителя клуба по спорту и развитию Ральфа Рангника.

Напомним, что Тедеско ушёл из "Спартака" в мае этого года, отказавшись продлевать контракт по семейным обстоятельствам.

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