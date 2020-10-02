Тедеско: "В "Спартаке" я стал ближе к тому футболу, в который мечтаю играть"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопросы клубной пресс-службы о своей работе.

"Было много взлётов и падений. В первую очередь сказался коронавирус. Думаю, даже много десятилетий спустя все с легкостью вспомнят, как проводили 2020-й. Но, несмотря на сложности, я полюбил Москву, "Спартак" и всех, кто в него входит, - команду, персонал. Это великолепный опыт.

Что стало решающим фактором, когда я согласился возглавить "Спартак"? Я посмотрел несколько матчей, увидел очень молодую команду. И важно было понять, чего от меня ждёт клуб. Если бы перед мной поставили задачу сразу выйти в Лигу Чемпионов, я бы честно сказал, что это слишком сложно. Но мне сказали, что нужно в первую очередь развивать молодых игроков, построить команду - и дать результат в следующем сезоне. Такой подход меня устроил. И, конечно, для меня было честью оказаться в клубе с такой богатой историей и таким количеством великолепных болельщиков.

В чём секрет преображения "Спартака" в этом сезоне? Именно успехи помогают команде поверить в себя, позволяют тренерскому штабу вносить в игру что-то новое. Никто не даст тебе спокойно работать, если это не подкрепляется результатами. Например, в "Шальке" мы в первый же сезон заняли второе место, но затем стали пробовать новинки и проиграли пять подряд стартовых туров, после чего вернуть веру футболистов в себя было уже сложно.

Поменял ли "Спартак меня как тренера? Да. Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть. Общение с игроками "Спартака" даёт мне многое. Это касается и российских ребят - Джикии, например. И молодых европейцев - Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями", - сказал Тедеско.

Напомним, что немец возглавил "Спартак" в середине октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

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