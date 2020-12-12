Тедеско, вероятно, заключит новый контракт со "Спартаком"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско склоняется к продлению соглашения с клубом, утверждает "СЭ".
По информации источника, немецкий тренер всем доволен на сегодняшний день, поэтому шансы на подписание с ним нового контракта выросли.
В частности, Тедеско остался удовлетворён сменой ответственного за трансферы - уволенного Шамиля Газизова в этой роли сменил вернувшийся спортивный директор Дмитрий Попов.
Действующий договор 35-летнего специалиста со "Спартаком" истекает в июне. Старт переговоров о его продлении ожидается в январе.
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