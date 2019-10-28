Тедеско: "Верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется"

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Тедеско: "Верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, как он намерен развивать команду.

"Верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется. Поэтому я и здесь. Но нам нужно оставаться спокойными и холодными, ведь победа над "Локомотивом" - это только один матч. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а уже в январе-феврале стараемся выстраивать общую, большую картину игры "Спартака", которую постараемся продемонстрировать в марте.

Никогда не скажу точно, сколько времени мне нужно на реализацию потенциала команды - 4 месяца, 4 недели или 4 года. Чтобы понять потенциал каждого игрока, нужно провести много тренировок и разговоров - комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть полную картину, нужно время. И я пока не знаю сколько", - сказал немецкий специалист.

Напомним, что 14 октября "Спартак" объявил о заключении контракта с Тедеско до 31 мая 2021 года.

"Красно-белые" провели два матча под руководством нового тренера, сыграв вничью с "Рубином" (0:0) и разгромив "Локомотив" (3:0).

Не пропустите: Тедеско назвал удовольствием работу в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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