Тедеско включил капитана "Спартака" в тренерский совет клуба



Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что он входит в тренерский совет команды по решению главного тренера Доменико Тедеско.

"Тедеско сказал, что я вхожу в тренерский совет. Он говорит мне, что хочет донести до ребят, я передаю его слова. И бытовых моментов тоже стало больше. В общем, держу себя в тонусе. Также в тренерский совет входит Рома Зобнин. Сейчас мы в сборной, поэтому за все отвечают Артем Ребров и Илья Кутепов. А вот Ещенко уже не справляется, его молодые прессуют", - приводят слова Джикии российские СМИ.

25-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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