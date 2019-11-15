Тедеско включил капитана "Спартака" в тренерский совет клуба

1 Теги спартак москвагеоргий джикия

Тедеско включил капитана "Спартака" в тренерский совет клуба
Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что он входит в тренерский совет команды по решению главного тренера Доменико Тедеско.

"Тедеско сказал, что я вхожу в тренерский совет. Он говорит мне, что хочет донести до ребят, я передаю его слова. И бытовых моментов тоже стало больше. В общем, держу себя в тонусе. Также в тренерский совет входит Рома Зобнин. Сейчас мы в сборной, поэтому за все отвечают Артем Ребров и Илья Кутепов. А вот Ещенко уже не справляется, его молодые прессуют", - приводят слова Джикии российские СМИ.

25-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Крал нашёл позитив в вылете "Спартака" из еврокубков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кепа:"Лэмпард сказал , что я вхожу в тренерский совет"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов