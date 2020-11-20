Тедеско вошёл в десятку самых перспективных тренеров до 45 лет по версии AS

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Тедеско вошёл в десятку самых перспективных тренеров до 45 лет по версии AS

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско включён в число наиболее перспективных тренеров Европы.

Издание AS опубликовало рейтинг лучших специалистов не старше 45 лет, рулевой "красно-белых" в него попал.

1. Юлиан Нагельсманн, 33 года ("РБ Лейпциг");

2. Рубен Аморим, 35 лет ("Брага");

3. Доменико Тедеско, 35 лет ("Спартак");

4. Микель Артета, 38 лет ("Арсенал");

5. Диего Мартинес, 39 лет ("Гранада");

6. Жульен Стефан, 40 лет ("Ренн");

7. Роберто Де Дзерби, 41 год ("Сассуоло");

8. Дженнаро Гаттузо, 42 года ("Наполи");

9. Марко Розе, 44 года ("Боруссия" Менхенгладбах);

10. Симоне Индзаги, 44 года ("Лацио").

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