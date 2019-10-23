Тедеско впервые оштрафовали в РПЛ

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Тедеско впервые оштрафовали в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил наказать главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Во время матча 13-го тура РПЛ против "Рубина" немецкий специалист трижды выходил за пределы технической зоны.

За это наставника "красно-белых" оштрафовали на 10 тысяч рублей (около 140 евро).

По данным СМИ, зарплата Тедеско в "Спартаке" с учётом бонусов составляет 2 миллиона евро в год (более 142 миллионов рублей).

Не пропустите: Тедеско высказался о положении "Спартака" в турнирной таблице РПЛ. | http://soccernews.ru
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