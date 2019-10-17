Тедеско встретился со сборниками "Спартака"
Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско встретился с игроками, которые вернулись из расположений сборных. Об этом сообщается на официальном сайте.
"Сегодня первую тренировку под руководством немецкого специалиста провели вернувшиеся из молодёжной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.
Кроме того, к работе с командой присоединились хавбеки Джано Ананидзе и Алекс Крал, выступавшие за сборные Грузии и Чехии соответственно", - сообщается на сейте.
Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 19 октября в Москве. Начало игры - в 16:30 (мск).
Красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. У казанского клуба 12 место и 14 баллов.
А еще: Тедеско: "Черчесов - отличный мужик"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Маркизио ярко высказался о Москве
-
Тедеско встретился со сборниками "Спартака"
-
1
Эмери: "Я не отказываюсь от Озила"
-
"Ювентус" намерен продлить контракт с голкипером Войцехом Щенсны
-
"Барселона" готова перенести матч с "Реалом" на декабрь
-
Игрок "Рубина" Гранат пропустит около месяца
-
ЦСКА хочет выкупить контракт Лукаса Сантоса по сниженной цене
-
Роналдиньо рассказал, как относится к VAR
-
"Байер" объявил о продлении контракта с полузащитником Баумгартлингером
-
Тульский "Арсенал" продлил контракт с хавбеком Горбатенко
-
Шаронов: "Рубин" не знает, как будет играть "Спартак" Тедеско"
-
"Боруссия" продлила контракт с Геррейру до 2023 года
-
Газизов рассказал о кадровой ситуации в "Уфе" перед матчем с ЦСКА
-
"Зенит" поздравил с днем рождения Виллаш-Боаша
-
"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году
-
Месси: "Не знаю, сколько еще буду играть. Сейчас чувствую себя хорошо"
-
СМИ: "Локомотив" выкупит Жоау Мариу у "Интера"
-
Болельщики "Зенита" подарили Дзюбе его картонный бюст
-
Караваев рассказал о своей адаптации в "Зените"
-
1
Месси оценил игровые качества ван Дейка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8