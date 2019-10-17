Тедеско встретился со сборниками "Спартака"

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Тедеско встретился со сборниками "Спартака"

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско встретился с игроками, которые вернулись из расположений сборных. Об этом сообщается на официальном сайте.

"Сегодня первую тренировку под руководством немецкого специалиста провели вернувшиеся из молодёжной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.

Кроме того, к работе с командой присоединились хавбеки Джано Ананидзе и Алекс Крал, выступавшие за сборные Грузии и Чехии соответственно", - сообщается на сейте.

 

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 19 октября в Москве. Начало игры - в 16:30 (мск).

Красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. У казанского клуба 12 место и 14 баллов.

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