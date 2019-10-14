Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей

Теги спартак москвадоменико тедеско

Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей

Будущий наставник "Спартака" Доменико Тедеско занимается формированием своего тренерского штаба.

Как сообщалось ранее, ассистентом немецкого специалиста будет бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель.

А пост тренера вратарей займёт Макс Урванчки, который с 2014 года работает в "Эрцгебирге".

Ожидается, что сегодня "Спартак" проведёт презентацию Тедеско.

По итогам 12 туров "красно-белые" занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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