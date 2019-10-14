Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей

Будущий наставник "Спартака" Доменико Тедеско занимается формированием своего тренерского штаба.

Как сообщалось ранее, ассистентом немецкого специалиста будет бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель.

А пост тренера вратарей займёт Макс Урванчки, который с 2014 года работает в "Эрцгебирге".

Ожидается, что сегодня "Спартак" проведёт презентацию Тедеско.

По итогам 12 туров "красно-белые" занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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