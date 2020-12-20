Тедеско выбрал лучшим игроком года весь "Спартак"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско поучаствовал в голосовании издания "Спорт-Экспресс", в ходе которого будет выбран лучший футболист России в 2020 году.
Отметим, что на первое место Тедеско поставил всю команду "Спартака".
"Я хочу выбрать 11 футболистов "Спартака", однако трудно выбрать, потому что все они отличные футболисты. Действительно все! В этой ситуации будет честным решением, если я назову только футболистов из других команд", - заявил Тедеско.
Второе место Тедеско отдал Алексею Миранчуку, третье - Кристиану Нобоа, четвертое - Николе Влашичу, пятое - Вильмару Барриосу.
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