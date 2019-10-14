Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в "Спартаке"

Будущий главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в ближайшее время приступит к своим обязанностям.

Как сообщают российские СМИ, немецкий специалист уже выехал на базу "красно-белых" в Тарасовке для проведения дебютной тренировки.

Также ожидается, что сегодня клуб представит Тедеско в качестве нового наставника.

Напомним, что 29 сентября "Спартак" покинул Олег Кононов, сейчас обязанности главного тренера исполняет Сергей Кузнецов.

По итогам 12 туров "народная команда" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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