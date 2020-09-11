Тедеско высказался о будущем Кутепова в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско порассуждал о перспективах в команде центрального защитника Ильи Кутепова.

"По Илье ситуация такая: связка наших защитников в лице Жиго, Маслова и Джикии показывает хорошую игру. У такого игрока, как Кутепов, есть амбиции, он хочет играть. Наши двери открыты для диалога, если он хочет играть и биться за место либо выбрать другой путь. Повторюсь, мы открыты к диалогу и честно общаемся с игроками", - сказал Тедеско.

В сезоне 2020/21 Кутепов не сыграл за "Спартак" ни одного матча.

Ранее сообщалось, что российским футболистом интересуются три клуба, но "красно-белые" пока не ведут переговоры о его трансфере.

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