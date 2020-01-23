Тедеско высказался о форме Шюррле
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско порассуждал о состоянии вингера Андре Шюррле и его перспективах в команде.
"Впереди - целая весна. Мы не знаем, как сыграет Шюррле. И посмотрим, что решит он сам, это важнее всего. Вообще я бы хотел ещё раз объяснить болельщикам, почему Андре пока не показал того, чего от него ждали. Он пропустил три недели из-за болезни, это много. Особенно в разгар сезона. Вплоть до декабря мы пытались вернуть его в тонус, но он получил ещё одну травму, и по большому счёту себя не проявил. Сейчас впервые за долгое время у нас есть возможность вернуть Шюррле на тот уровень, который и сделал его выдающимся футболистом. "Спартаку" очень нужен сильный Шюррле. А что будет дальше, посмотрим. Важно, что весной он с нами", - сказал Тедеско.
Напомним, что прошлым летом "Спартак" арендовал немца у дортмундской "Боруссии" сроком на один сезон с правом последующего выкупа.
В составе "красно-белых" 28-летний Шюррле забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
Не пропустите: Тедеско оценил текущий состав "Спартака". | http://soccernews.ru
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