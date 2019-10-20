Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ

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Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, как он относится к лимиту на легионеров в чемпионате России.

"У нас есть российские футболисты на каждую позицию. Так что это не проблема. В конце концов, все команды в равных условиях, а определяющим является качество футболистов, а оно у нас высокое - и у местных футболистов, и у иностранцев. Безусловно, для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен. Ведь, если начинаешь матч с пятью россиянами и хочешь, даже вынужденно, одного из них заменить, то и выпускаешь на поле тоже россиянина", - сказал Тедеско.

Напомним, что до конца текущего сезона ограничения будут касаться количества иностранцев на поле - не более 6. Начиная с кампании 2020/21, лимит будет касаться заявки. Формула выбрана следующая - 8 легионеров + 17 россиян.

"Спартак" объявил о назначении Тедеско в понедельник, 14 октября. Контракт подписан до 31 мая 2021 года.

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