Тедеско высказался о матчах со "Спартаком" в Лиге Европы

Фото твиттер "РБ Лейпциг"

Наставник "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от игр 1/8 финала Лиги Европы против "Спартака".

"Эти матчи станут особенными для меня. Мой период карьеры в "Спартаке" был прекрасен. Там я встретил много замечательных людей. Конечно, я бы предпочёл другие обстоятельства для встречи. Очень надеюсь, что будет сделано всё для скорейшего мирного урегулирования ситуации.

Что касается спортивной составляющей, то противостояние со "Спартаком" - это не самая простая задача. Я хорошо знаю эту команду, знаю, на что они способны. Вы видели это в Лиге Европы, где клуб выиграл действительно сложную группу", - приводит слова Тедеско официальный твиттер "быков".

Команды сыграют 10 и 17 марта. Сначала - в Германии, а затем - на нейтральном поле.

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