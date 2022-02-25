Тедеско высказался о матчах со "Спартаком" в Лиге Европы
Фото твиттер "РБ Лейпциг"
Наставник "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от игр 1/8 финала Лиги Европы против "Спартака".
"Эти матчи станут особенными для меня. Мой период карьеры в "Спартаке" был прекрасен. Там я встретил много замечательных людей. Конечно, я бы предпочёл другие обстоятельства для встречи. Очень надеюсь, что будет сделано всё для скорейшего мирного урегулирования ситуации.
Что касается спортивной составляющей, то противостояние со "Спартаком" - это не самая простая задача. Я хорошо знаю эту команду, знаю, на что они способны. Вы видели это в Лиге Европы, где клуб выиграл действительно сложную группу", - приводит слова Тедеско официальный твиттер "быков".
Команды сыграют 10 и 17 марта. Сначала - в Германии, а затем - на нейтральном поле.
Не пропустите: "Спартак" отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала ЛЕ фотографией бывшего тренера. | http://soccernews.ru
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