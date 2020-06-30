Тедеско высказался о матче "Спартака" с ЦСКА
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался по поводу поражения в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
"Первый тайм начали хорошо, были моменты взятия ворот. И вообще моментов было больше, чем ЦСКА. У низ был лишь один удар по воротам, который привел к голу. Во втором тайме изменили схему, перешли на четыре защитника, и ЦСКА почувствовал, что мы угрожаем их воротам.Тогда Зобнину дали красную карточку. Сложно было переломить игру вдесятером", - цитирует Тедеско "Чемпионат".
После 25 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. "Спартак" с 32 очками остался на 6 позиции.
А еще: В матче ЦСКА - "Спартак" выбежала белка (фото) | http://soccernews.ru
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