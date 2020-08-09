Тедеско высказался о ничейном результате в матче "Спартак" - "Сочи"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2) высказался о результате команды.
"Мы отлично начали, забили два гола. После этого мы сбавили прессинг, снизили скорость. Во втором тайме играли хорошо, могли забивать. Мы не играли на удержание, хорошо атаковали.
Также специалист прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который заявил, что команда снимается с чемпионата.
"Будем стараться быть лучше, играть лучше. Внутри команды мы не говорим о судьях. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить".
В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", "Сочи" встретится с "Химками".
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