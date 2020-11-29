Тедеско высказался о победном матче "Спартака" в РПЛ

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Тедеско высказался о победном матче "Спартака" в РПЛ

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с "Ротором" (2:0).

"Кода выигрываешь, получаешь положительные эмоции. Но в этот раз было особенно важно победить после трех матчей без побед.

Матч был сложный. Наши проблемы в обороне были связаны с тем, что мы не забивали сами. Соперник теряет уверенность, когда забиваешь.

Нам нужно работать над многими компонентами в нашей игре. Особенно много потерь было в игре", - передает слова Тедеско "Матч ТВ".

Благодаря победе "Спартак" с 32 очками догнал лидирующих в РПЛ "Зенит" и ЦСКА. "Ротор" с 8 очками остался на последнем, 8-м месте.

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