Тедеско высказался о положении "Спартака" в турнирной таблице РПЛ

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско порассуждал о текущем положении команды в турнирной таблице чемпионата и перспективах улучшения сложившейся ситуации.

"Думаю, какого-то резкого пика или падения не будет. Конечно, я сейчас не хочу недооценивать или переоценивать наши перспективы. Нет смысла рассуждать, какое место мы займём в таблице. Нам нужно просто работать над ростом", - сказал Тедеско.

По итогам 13 туров "красно-белые" располагаются на 10-м место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону стыковых матчей всего на 2 очка.

Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября, заключив контракт с клубом до 31 мая 2021 года.

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