Тедеско высказался о поражении "Спартака" в матче с "Краснодаром"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 21-го тура РПЛ от "Краснодара" (0:1). Об этом сообщает Sport24.
"Очень огорчены поражением, рассчитывали на более хороший результат. Создали много моментов, но реализовать не смогли."Краснодар" - хорошая команда, но после пропущенного гола, нам было очень тяжело. Сильно огорчило количество желтых карточек. Не знаю почему, но мы получили много предупреждений", - сказал Тедеско.
"Спартак" с 25 баллами занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.
А еще: Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Беленов вошел в "клуб Яшина" по числу сухих матчей
-
Форвард "Краснодара" Сулейманов рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиб - Фергюсон
-
Красножан ответил на обвинения Смородской в договорном матче "Локомотива"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен избавиться от Лингарда
-
"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в матче РПЛ
-
"Барселона" решила продать Ракитича летом
-
"Ювентус" рассматривает три кандидатуры в качестве замены Игуаина
-
Червиченко прокомментировал поражение "Спартака" от "Краснодара"
-
Тедеско высказался о поражении "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
Матвеев прокомментировал победу "Краснодара" над "Спартаком"
-
Сафонов признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Краснодар"
-
Федун прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
Матч Лиги 1 "Лион" - "Реймс" состоится без зрителей
-
Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией"
-
Еременко оценил дебют Мамаева в "Ростове"
-
1
Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ
-
Дзюба и Малком - в старте "Зенита" на матч с "Уфой"
-
Еременко стал лучшим игроком матча "Ростов" - ЦСКА
-
Хавбек "Ростова" Попов поделился эмоциями от победы над ЦСКА
-
Карпин: "В чем катастрофа игры "Ростова"? Во всем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18