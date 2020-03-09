Тедеско высказался о поражении "Спартака" в матче с "Краснодаром"

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Тедеско высказался о поражении "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 21-го тура РПЛ от "Краснодара" (0:1). Об этом сообщает Sport24.

"Очень огорчены поражением, рассчитывали на более хороший результат. Создали много моментов, но реализовать не смогли."Краснодар" - хорошая команда, но после пропущенного гола, нам было очень тяжело. Сильно огорчило количество желтых карточек. Не знаю почему, но мы получили много предупреждений", - сказал Тедеско.

"Спартак" с 25 баллами занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще:  Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
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