Тедеско высказался о прогрессе "Спартака"

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Тедеско высказался о прогрессе "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями об улучшении игры своей команды.

"Команда хорошо прибавляла и в концовке предыдущего сезона. И мы всегда отмечали это, говоря, что нужно время. Никаких тайн тут нет - просто мы продолжали работать. И будем продолжать, ведь мы ещё ничего не добились. Команда верит в текущую схему игры. И это очень важно не только игрокам, выходящим на поле, но и всему клубу. Повторюсь, мы пока ещё ничего не достигли. Нужно работать и работать.

Конечно, думаю и над схемой с четырьмя защитниками, но у нас не было летних сборов, некогда её отработать. В прошлом сезоне "Спартак" боролся не за те места, за которые должен был. И, наверное, какие-то матчи получались не столь зрелищными. Однако мы донесли до команды определённую структуру, заняли седьмое место, а сейчас у нас не было времени на подготовку. Играть приходится каждые три дня, тут не до экспериментов.

Зимой, когда будет перерыв в чемпионате, поработаем и над схемой с четырьмя защитниками. Но команда должна понимать, как и для чего это делается. Сейчас просто нет времени объяснить детали. Можем использовать разные схемы, пробовать разных футболистов. Но чтобы выглядеть идеально, нам нужно больше практики", - сказал Тедеско.

Напомним, что "красно-белые" лидируют в РПЛ по итогам шести туров. Следующий соперник - ЦСКА.

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