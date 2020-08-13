Тедеско высказался о работе "Спартака" на трансферном рынке

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Тедеско высказался о работе "Спартака" на трансферном рынке

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о планах клуба на текущее трансферное окно.

"Ситуация простая: с момента своего прихода в "Спартак" мы озвучили руководству свои пожелания в плане трансферов. Могу заверить, что клуб действительно работает над этим. Но ситуация с покупкой новых футболистов такова, что не всё получается быстро. Порой лучше взять паузу, лучше обдумать решение. Покупка и интеграция игрока в команду - дело непростое. Это тонкий вопрос, ошибок совершать нельзя. Клуб знает наши пожелания, они согласны и работа ведётся", - сказал Тедеско.

Этим летом "красно-белые" уже подписали двоих новичков - полузащитника Остона Урунова (1,5 миллиона евро) и форварда Александра Кокорина (свободный агент).

СМИ пишут, что "Спартак" планирует ещё купить правого защитника и опорного хавбека.

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