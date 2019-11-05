Тедеско высказался о сроках решения проблем "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско не согласен с мнением, что его назначение в кратчайшие сроки решило большинство проблем команды.

"Мы не можем научить команду играть за одну неделю, нам нужно больше времени, мы всегда говорим это. Мы не можем решить все наши проблемы за одну неделю. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом", - сказал Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист возглавил "красно-белых" 14 октября, заключив контракт до 2021 года.

Под руководством нового тренера "Спартак" дважды победил, а также по разу сыграл вничью и проиграл.

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