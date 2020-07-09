Тедеско высказался о своём будущем в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал понять, что связывает своё ближайшее будущее с "красно-белыми".

"Я абсолютно доволен своей работой, клубом, командой, городом. Мы делаем всё возможное, чтобы сделать эту команду лучше, работаем 24 часа в сутки. Думаю, что все заметили прогресс, который наметился в команде с нашим приходом.

Иногда бывают моменты, когда ты делаешь два шага вперёд и один назад. Всё может меняться очень быстро, но мы верим в команду. Этот чемпионат очень непростой и странный, но вы видите, что таблица плотная, у нас есть игры впереди, и мы будем стараться побеждать в каждой из них", - сказал немец.

Контракт Тедеско со "Спартаком" рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что тренер может покинуть клуб вслед за генеральным директором Томасом Цорном, пригласившим его возглавить команду.

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