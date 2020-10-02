Тедеско высказался о важности матча с "Зенитом"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему крайне важно обыграть "Зенит" в матче 10-го тура РПЛ.
"Безусловно, с "Зенитом" нас ждёт непростая игра. Конечно, если мы хотим чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов", - сказал Тедеско.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
По итогам 9 туров "красно-белые" и "сине-бело-голубые" делят лидерство в РПЛ, имея по 20 очков в активе.
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