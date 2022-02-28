Тедеско высказался о возможном исключении "Спартака" из Лиги Европы

Фото твиттер "РБ Лейпциг"

Наставник "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско прокомментировал возможность отстранения "Спартака" от участия в ееврокубках.

Напомним, что "быки" и "красно-белые" являются соперниками по 1/8 финала Лиги Европы.

"Когда возникает вопрос о бойкоте, он всегда затрагивает не тех людей. В первую очередь это коснётся спортсменов и болельщиков. Мне бы хотелось, чтобы предстоящий матч проходил при других обстоятельствах. Текущая ситуация ужасна, такими способами нельзя решать вопросы. Около 60 человек написали мне после жеребьёвки и сказали, что будут рады снова меня увидеть", - приводит слова Тедеско Kicker.

"РБ Лейпциг" и "Спартак" должны сыграть 10 и 17 марта. Сначала - в Германии, а затем - на нейтральном поле.

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