Тедеско высказался о возможном переходе Промеса в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего амстердамского "Аякса" Квинси Промеса.

"Слежу за новостями по Промесу, руководство меня информирует. Ждем, что вопрос решится. Конечно, я как тренер хочу, чтобы он скорее приехал и начал работать, чтобы влиться в коллектив. В клубе делают для этого все возможное", - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, провел за клуб 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи. Контракт 29-летнего форварда с "Аяксом" действует до лета 2024 года.

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