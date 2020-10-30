Тедеско высказался о возможном продлении контракта со "Спартаком"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарии по поводу своего будущего в клубе.
Напомним, что действующий контракт немецкого тренера с "красно-белыми" истекает по окончании сезона 2020/21.
"По поводу моего контракта - был разговор с владельцем клуба, у нас всегда положительное общение. Он сказал, что хочет зимой поговорить о продлении, и мы поговорим. Конкретного предложения не было, и я не блокировал никакие предложения. Впереди ещё много игр, сейчас все мысли о "Ростове" и о предстоящей игре. Впереди много времени и я хочу спокойно работать, как и футболисты. Спокойно и без флагов, которые ограничивают нас. Всё внимание только на "Ростов", это важный матч для нас", - сказал Тедеско.
35-летний специалист возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. В текущем розыгрыше РПЛ столичная команда лидирует по итогам 12 туров.
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