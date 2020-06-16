Тедеско высказался о возможном уходе Жиго из "Спартака"

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Тедеско высказался о возможном уходе Жиго из "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос, может ли клуб продать центрального защитника Самюэля Жиго.

"Сэм очень важен для нас. Зачастую нельзя заменить игрока, просто купив вместо него равноценного футболиста. Жиго важен как на поле, так и за его пределами. В "Спартаке" все это понимают, не только я. У нас есть амбиции, и мы не можем терять подобных игроков, независимо от того, Жиго это или кто-то другой. Хотя на сто процентов сказать, останется ли игрок в команде, в футболе не может никто", - сказал Тедеско.

Француз выступает за "красно-белых" с лета 2018 года, сыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Месяц назад издание L'Equipe писало о желании "Лиона" усилиться Жиго.

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