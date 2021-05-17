Тедеско высказался о возможном возвращении в "Спартак"
Фото: инстаграм Доменико Тедеско/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что он может однажды вернуться в российский клуб.
"Никогда не думал ни о какой другой команде. Я здесь в этом клубе и горжусь этим. Могу себе представить, что вернусь. Если клубу потребуется, если ситуация будет подходящей. По моему будущему очень много слухов было в последнее время. Но я всегда говорил, что хочу доработать сезон здесь. А теперь просто хочу побыть с семьей. Посмотрим. Возможно, возьму небольшую паузу", - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".
35-летний Тедеско тренировал "Спартак" с 2019 по 2021 годы. Под его руководством московский клуб в нынешнем сезоне финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиги и завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов.
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