Тедеско высказался о возможных летних трансферах "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о летнем трансферном окне.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда нам не нужны миллионные траты. Мы довольны нашими игроками, у нас очень молодая команда. Так что нам не нужно было тратить по 10-20 миллионов. Это не проблема. Это как в жизни: нам не нужно много денег, чтобы жить счастливо", - сказал Тедеско в интервью DW на русском.

После 21 тура "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "красно-белые" проведут 14 марта на выезде с "Оренбургом".

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