Тедеско высказался об адаптации Хендрикса в "Спартаке"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о зимнем подписании полузащитника Йоррита Хендрикса.
"Йоррит хорош и может помочь нам. Это было верное решение клуба - взять этого парня. Он быстро и хорошо адаптируется в команде", - сказал немецкий тренер.
В первой половине января "Спартак" приобрёл Хендрикса у ПСВ, заплатив за него 700 тысяч евро. Контракт с ним заключён до лета 2024 года.
Сезон для "красно-белых" должен возобновиться 20 февраля матчем Кубка России против "Динамо".
Не пропустите: Тедеско порекомендовал "Спартаку" тренера на замену себе. | http://soccernews.ru
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