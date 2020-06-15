Тедеско высказался об уходе Шюррле из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал решение клуба не выкупать трансфер немецкого нападающего Андре Шюррле, который был арендован у дортмундской "Боруссии" с правом выкупа за восемь миллионов евро.

"Самое главное - Шюррле всегда оставался честным и прямым человеком. История его ухода из "Спартака" для меня понятна на сто процентов. Эту ситуацию мы обсуждали с ним лично. Не секрет, что у него были травмы, а контракт у него истекал в конце июня. "Спартак" решил, что возвращаться на базу, тренироваться три-четыре недели ради пары игр нет смысла. Но я благодарен Шюррле за то, что он никогда не юлил, не пытался нас обмануть или менять решение по несколько раз", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 29-летний Шюррле провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Боруссией" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал разгромное поражение "Спартака" в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru