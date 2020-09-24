Тедеско вызвал в первую команду "Спартака" 18-летнего Шильцова

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско решил привлечь к работе с основным составом полузащитника Константина Шильцова.

По информации Sport24, немецкому специалисту понравилась игра 18-летнего футболиста в недавнем матче молодёжного первенства между "красно-белыми" и "Тамбовом" (3:1).

Напомним, что год назад "Спартак" переманил перспективного хавбека из "Мастер-Сатурна".

Ранее Шильцов уже вызывался в первую команду, когда в дубль был отправлен Аяз Гулиев.

Не пропустите: Хавбек "Нанта" Туре ответил на предложение "Спартака". | http://soccernews.ru