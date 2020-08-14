Тедеско заблокировал уход Джикии в "Наполи"

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Тедеско заблокировал уход Джикии в "Наполи"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия заинтересовал "Наполи", сообщает Sport24.

По информации источника, неаполитанцы намеревались обсудить с "красно-белыми" условия возможного трансфера 26-летнего футболиста, однако, как выяснилось, столичный клуб наотрез отказался продавать своего капитана. 

Причина такой позиции "Спартака" - нежелание главного тренера Доменико Тедеско терять лидера обороны.

Немецкий наставник лично пообщался с владельцем клуба Леонидом Федуном и убедил его сохранить игрока.

Джикия выступает за "Спартак" с зимы 2017 года, сыграл 104 матча, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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