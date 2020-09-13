Тедеско заявил, что разочарован результатом "Спартака" в матче с ЦСКА

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

"Хорошо начали матч, прессинговали, владели мячом. Много атаковали, первый гол был логичен. Но потом пропустили два простых гола.

Во втором тайме пытались забить, сравнять счет и открылись в обороне, пропустив третий гол в самом конце.

Мы должны были забирать, у нас один гол на семь моментов. Мы забили гол и подарили два сопернику. Мы постоянно об этом говорим, делаем работу над ошибками, но снова их совершаем. Я очень разочарован результатом", - цитирует Тедеско Sport24.

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

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