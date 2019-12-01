Тедеско заявил, что "Зенит" заслуженно победил "Спартак"

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Тедеско заявил, что "Зенит" заслуженно победил "Спартак"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение команды в матче с "Зенитом" (0:1) в РПЛ. Об этом сообщает "Спорт-Экспересс".

"Проиграли потому что в первом тайме играли не очень. Нервничали, не смело играли. Ключевой момент - пропущенный гол. Поражение мы заслужили. Хоть и во втором тайме больше владели мячом, но мы забывали о навесах

"Зенит" заслужил победу. Выиграли абсолютно заслуженно. Играли лучше, а мы пытались прессинговать. "Зенит" борется за 1/8 финала Лиги чемпионов. Я считаю, что он заслуживает выхода в плей-офф", - сказал Тедеско.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

В 19-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Динамо" (6 декабря), "Спартак" встретится с "Ростовом" (8 декабря).

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