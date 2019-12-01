Тедеско заявил, что "Зенит" заслуженно победил "Спартак"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение команды в матче с "Зенитом" (0:1) в РПЛ. Об этом сообщает "Спорт-Экспересс".
"Проиграли потому что в первом тайме играли не очень. Нервничали, не смело играли. Ключевой момент - пропущенный гол. Поражение мы заслужили. Хоть и во втором тайме больше владели мячом, но мы забывали о навесах
"Зенит" заслужил победу. Выиграли абсолютно заслуженно. Играли лучше, а мы пытались прессинговать. "Зенит" борется за 1/8 финала Лиги чемпионов. Я считаю, что он заслуживает выхода в плей-офф", - сказал Тедеско.
"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.
В 19-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Динамо" (6 декабря), "Спартак" встретится с "Ростовом" (8 декабря).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|17
|33
|4
|Краснодар
|17
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Уфа
|18
|22
|8
|Спартак Москва
|17
|22
|9
|Урал
|18
|21
|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14